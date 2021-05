Rivaal Chelsea is hét grote voorbeeld voor Manchester City

Premium Binnenland

Teleurstelling alom om afblazen KNVB Regiocup: ’Spelers willen de wei in!’

Het nieuws dat de KNVB Regiocup ’dit seizoen definitief niet meer haalbaar is voor senioren’ is met teleurstelling ontvangen bij amateurvoetbalclubs. Duizenden voetballers hadden dolgraag de bal weer met passie voor hun sport in het net geschoten, al was het maar een tijdje in een regionaal toernooi...