Video: honderden Serviërs wachten Novak Djokovic op bij terugkeer in Belgrado

De nummer 1 van de wereld arriveerde rond het middaguur in Belgrado, zo’n 24 uur nadat hij in Melbourne op het vliegtuig was gestapt. Na een tussenstop in Dubai arriveerde Djokovic weer in Servië, op de dag dat de Australian Open begon.

De Serviër had in Melbourne zijn 21e grandslamtitel willen veroveren, maar hij moet de Australian Open nu thuis op televisie volgen. Djokovic heeft zich niet laten vaccineren tegen het coronavirus, maar dacht met een medische vrijstelling Australië in te mogen.

Onbegrip

Bij aankomst op de luchthaven van Melbourne, bijna twee weken geleden, werd zijn visum echter ingetrokken. Het leidde tot twee rechtszaken waarbij Djokovic dat besluit van de Australische autoriteiten aanvocht. Het federaal gerechtshof bepaalde zondag dat de overheid daar geldige redenen voor had en dus moest Djokovic het land uit.

In Servië werd vooral met veel onbegrip gereageerd op de ’verbanning’ van hun tennisheld.