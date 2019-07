PSV-aanwinst Boscagli volgt advies van ex-topvoetballer Vieira

Nieuwe PSV-aanwinst Olivier Boscagli wordt geflankeerd door manager John de Jong (l) en oud-speler Willy van der Kuijlen. Ⓒ BSR Agency

EINDHOVEN - Bij de officiële presentatie van Olivier Boscagli (21) bij PSV, deed de Franse verdediger een boekje open over zijn laatste gesprek met coach Patrick Vieira bij OGC Nice. „De trainer zei go away, je moet gaan spelen.”