Drama voor Floris Wortelboer bij nederlaag hockeyers Oranje

Een persoonlijk drama voor de Bloemendaalse vleugelverdediger, voor wie deelname aan de Olympische Spelen mogelijk op losse schroeven is komen te staan. Drie jaar geleden zag Wortelboer deelname aan het WK in India aan zich voorbijgaan. Ook toen was een schouderblessure, opgelopen in een oefenwedstrijd tegen Spanje, de boosdoener.

Wortelboer ging destijds op een Spaanse stick staan en maakte een rare beweging, waarna zijn schouder uit de kom schoot. Omdat het toen vrij lang duurde voordat de schouder was ’teruggezet’, kon hij het WK vergeten. Een jaar eerder was de schouder in een duel met Tilburg ook al uit de kom geschoten.

Operatie

De Brabantse international bleef vervolgens kwakkelen met de gewraakte schouder, waaraan hij in een Pro League-duel met India opnieuw geblesseerd raakte. Aanvankelijk wilde Wortelboer zich niet laten opereren, omdat hij dan definitief een streep kon zetten door de Olympische Spelen.

Nadat ’Tokio’ door de uitbraak van de coronapandemie een jaar werd uitgesteld, besloot ’Wortel’, na overleg met de medische staf van het Nederlands elftal en Oranje, zijn linkerschouder direct te laten opereren. Dit gebeurde afgelopen mei met succes in de Bergman Kliniek. Voor aanvang van het huidige seizoen, waarin Bloemendaal met twaalf zeges uit twaalf duels oppermachtig is, was de ’powerhouse’ volledig hersteld en verkeerde in een bloedvorm.

Afgelopen mei werd Wortelboer met succes aan zijn linkerschouder geopereerd (zie Instagram-post)

Andere schouder

Maar in het tweede kwart van de eerste van twee Pro League-ontmoetingen tegen Duitsland ging het zaterdagmiddag opnieuw mis. Ditmaal was het niet de linker, maar de rechterschouder van Wortelboer. Het ’goede’ nieuws: de schouder werd door de medische staf van Oranje razendsnel teruggezet, wat het herstel aanzienlijk kan bevorderen.

Het is de vraag in hoeverre bondscoach Caldas in de aanloop naar en tijdens ’Tokio’ kan rekenen op de fysieke gesteldheid van zijn verdediger, die bovendien een flinke mentale tik te verwerken heeft gekregen.