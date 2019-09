Sport Kort: Pieters buigt voor Klein

Klein klopt Pieters

16.37 uur: De Duitse wielrenster Lisa Klein heeft de derde etappe van de Boels Ladies Tour op haar naam geschreven. De wielrenster van Canyon SRAM won in Nijverdal na 156,8 kilometer de sprint van een kopgroep van vier. Ze versloeg medevluchters Amy Pieters, Elizabeth Deignan en Amanda Spratt.

De Duitse, die dit jaar ook al het eindklassement won in de Healthy Ageing Tour en de BeNe Ladies Tour, neemt ook de leiding in het algemeen klassement over van Lorena Wiebes, die de voorgaande twee etappes had gewonnen. Wiebes won de sprint van de achtervolgende groep op negen seconden van Klein.

Britt Eerland Ⓒ AFP

Tafeltennissters gestrand

14.15 uur: De Nederlandse tafeltennissters zijn gestrand in de kwartfinales van het EK voor landenteams. De ploeg van bondscoach Li Jiao moest op het toernooi in de Franse stad Nantes met 3-1 buigen voor Polen. De enige zege kwam op naam van de 35-jarige Li Jie, die Partyka Natalia in drie games versloeg (11-6 12-10 11-4).

Britt Eerland verloor van de Poolse kopvrouw Li Qian, de Europees kampioene van vorig jaar (9-11 6-11 7-11). Kim Vermaas moest het afleggen tegen Natalia Bajor (11-8 11-9 13-11) en Li Jie verloor haar tweede partij, tegen Li Qian, ook in drie games: 8-11 5-11 13-15.

Stefan Kermas Ⓒ Hollandse Hoogte

Hockey: Bondscoach Duitse hockeyers stapt op na EK-sof

12.55 uur: Bondscoach Stefan Kermas van de Duitse hockeyers heeft na het teleurstellend verlopen EK zijn ontslag ingediend. De recordkampioen van Europa greep in Antwerpen naast de medailles. Duitsland verloor in de halve finales van gastland België (2-4) en was in de strijd om het brons kansloos tegen Oranje (0-4).

„We hebben onze doelen niet bereikt en daar heb ik mijn conclusies uit getrokken”, zei de 40-jarige Kermas. Duitsland pakte bij de Spelen van 2016 in Rio de Janeiro het brons door de Nederlandse hockeyers via shoot-outs te verslaan. Onder leiding van Kermas eindigden de Duitsers twee keer naast het podium op de EK’s en bij het WK 2018 bleef zijn ploeg steken in de kwartfinales.

Ben Swift Ⓒ Hollandse Hoogte

Wielrennen: Britse kampioen Swift langer bij Ineos

11.45 uur: De Britse wielrenner Ben Swift heeft zijn contract bij Team Ineos met twee jaar verlengd. De 31-jarige Swift ligt nu tot eind 2021 vast bij het Britse topteam van onder anderen Chris Froome, Geraint Thomas en Egan Bernal, de winnaar van de Tour de France. „Ik heb dit jaar nieuwe motivatie en enthousiasme voor de sport gevonden”, aldus de sprinter.

Swift is bezig aan zijn tweede periode bij het team dat voorheen Sky heette. Hij debuteerde in 2009 bij Katoesja in de WorldTour en reed daarna van 2010 tot en met 2016 voor Sky. Na twee jaar bij UAE Team Emirates keerde de Engelsman dit seizoen terug bij Sky, dat inmiddels is omgedoopt in Ineos.

Bondscoach Evert-Jan t Hoen Ⓒ Hollandse Hoogte

Honkbal: Honkballers met drie debutanten naar EK

09.16 uur: De Nederlandse honkballers gaan met drie debutanten in de selectie naar het EK in Duitsland.

Bondscoach Evert-Jan ’t Hoen heeft pitcher Donny Breek (19 jaar), catcher Hendrik Clementina (22) en korte stop John Polonius (28) voor het eerst opgenomen in zijn selectie. Breek en Clementina zijn als prof actief in de Verenigde Staten, bij de organisaties van respectievelijk Minnesota Twins en Cincinnati Reds.

Polonius, afkomstig van Curaçao, speelde ook jarenlang in de Amerikaanse competitie. Dit seizoen honkbalt hij in Italië. De groep van het zogeheten koninkrijksteam voor het EK telt 24 spelers.

Argentinië tegen Chili was vooral gewoon een harde wedstrijd. Ⓒ AFP

Voetbal: Argentinië en Chili scoren alleen gele kaarten

07.46 uur: De oefeninterland tussen Argentinië en Chili heeft geen doelpunten opgeleverd. De twee Zuid-Amerikaanse landen hielden elkaar in Los Angeles op 0-0.

Ajacied Nicolás Tagliafico deed bijna 75 minuten mee bij de Argentijnen. Hij was een van de tien spelers die een gele kaart kreeg in het harde duel, waarin de Argentijn Giovani Lo Celso (Tottenham Hotspur) geblesseerd naar de kant moest na een charge van Charles Aránguiz.

Twee maanden geleden stonden Argentinië en Chili ook al tegenover elkaar, toen met als inzet het brons op het toernooi om de Copa América. De Argentijnen wonnen de ’troostfinale’ met 2-1, maar raakten wel hun aanvoerder Lionel Messi kwijt met een rode kaart.