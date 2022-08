Voormalig FC Den Haag-speler Ron de Roode (57) overleden

Premium Buitenland

’Man van de kuil’ overlijdt na 26 jaar totale isolatie in Amazonewoud

Het laatst overgebleven lid van een in de vorige eeuw uitgeroeide Braziliaanse inheemse stam is nu ook overleden. Hij stond bekend als ’De man van de kuil’ en hij heeft de afgelopen 26 jaar in totale isolatie geleefd in het Amazonewoud in het Tanaru-gebied in de Braziliaanse staat Rondonia.