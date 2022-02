Premium Het beste van De Telegraaf

PSV-spits werkt aan slotakkoord Eran Zahavi juicht niet als hij scoort tegen Maccabi Tel Aviv: ’Ben de club te dankbaar’

Door Wilber Hack

Eran Zahavi scoorde dit weekend tegen Vitesse. Ⓒ ANP/HH

EINDHOVEN - Eran Zahavi neemt het donderdagavond met PSV op tegen een club die hij in het verleden wél voetbal in de Champions League bezorgde. Als spits van Maccabi Tel Aviv loodste hij de Israeliërs in 2015 naar de titel met een doelpunt in de kampioenswedstrijd. Vorige zomer trof hij voor PSV in het thuisduel met Benfica de lat, waardoor de Eindhovense club de groepsfase van het kampioenenbal misliep.