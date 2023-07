Waterpolovrouwen gaan vol voor wereldtitel én olympisch ticket: ’Extreem gemotiveerd’

AMSTERDAM - Voor de Nederlandse waterpolovrouwen breekt de cruciale fase aan op het wereldkampioenschap in Japan. Ze hebben al een groepsfase achter de rug, maar op het treffen met Spanje na zat daar geen échte krachtmeting tussen. Vanaf nu is iedere wedstrijd do or die, realiseert ook keepster Laura Aarts zich. Maandag (aanvang 09.30 uur) komt Oranje in de kwartfinale in actie tegen Canada.

Keepster Laura Aarts in actie op het WK tegen Israël. „Wij willen goud. Als straks het Wilhelmus klinkt zijn we pas tevreden.” Ⓒ Orange Pictures