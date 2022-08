Premium Het beste van De Telegraaf

’Er waren veel dingen onzeker’ Primoz Roglic groot Vuelta-vraagteken bij hongerig Jumbo-Visma

Door Hans Ruggenberg Kopieer naar clipboard

Primoz Roglic met zijn zoontje op het podium in 2021, toen hij voor de derde keer op rij de Vuelta won. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - De euforie van de Tour-zege met Jonas Vingegaard fladdert vrolijk door de ploeg, en dat heeft Jumbo-Visma niet minder hongerig gemaakt. De Nederlandse topformatie staat vanaf vrijdag in Utrecht voor een nieuwe uitdaging. Die gaat misschien nog wel lastiger worden dan in Frankrijk, waar Jumbo op alle fronten exceptioneel was. Primoz Roglic wil het kwartet van eindzeges in de Ronde van Spanje completeren, maar het is een groot vraagteken of hij daar na een herstelperiode van slechts een maand toe in staat is.