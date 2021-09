Ook Peter Bosz boos bij Paris Saint-Germain

Bosz vindt dat PSG halverwege de tweede helft ten onrechte een strafschop kreeg, na een vermeende overtreding van Malo Gusto op Neymar. „Ik heb direct na de wedstrijd de beelden teruggekeken. Malo deed niets, het was juist Neymar die de overtreding maakte”, mopperde Bosz.

De Braziliaanse aanvaller probeerde in het strafschopgebied langs Lyon-verdediger Gusto te glippen. Neymar legde daarbij zijn hand in de nek van Gusto en leek de 18-jarige Fransman naar beneden te drukken. Toen Gusto viel, raakte hij Neymar. De Braziliaan ging gretig naar de grond. De scheidsrechter legde de bal vervolgens op de stip.

„Ik kan me voorstellen dat de scheidsrechter het niet zag. Maar het is onmogelijk dat zo’n fout niet wordt teruggedraaid als we de VAR hebben”, zei Bosz. „Dat is heel vervelend.” Neymar schoot vanaf 11 meter de gelijkmaker binnen en in de blessuretijd bezorgde invaller Mauro Icardi de Parijzenaars de winst (2-1). „We verdienden het niet om te verliezen”, zei Bosz. „We waren niet bang voor PSG en durfden hoog druk te zetten. Jammer dat we op het einde niet goed verdedigden, maar ik ben trots op de ploeg.”