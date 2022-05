SCHC pakt laatste strohalm en sleept beslissingsduel met Den Bosch uit het vuur

En dus moet er op zondag, opnieuw op het veld van Den Bosch, een beslissingswedstrijd aan te pas komen om de nieuwe landskampioen te bepalen, nadat Yibbi Jansen in het vierde kwart de derde Stichtse strafcorner in de touwen sleepte.

Ongeslagen reeks

Het eerste kwart was één groot aftastfestijn, waarbij de twee beste teams van de reguliere competitie, SCHC was zelfs de volledige 22 duels ongeslagen, nauwelijks in de vijandelijke cirkels verschenen. Een schot van SCHC-middenvelder Laurine Leurink, niet ver voorlangs het doel van Josine Koning.

In het tweede kwart had Den Bosch meer aanvallende intenties. Frédérique Matla dook een keer gevaarlijk op in de Stichtse cirkel en Noor Imrani timmerde een met een backhandschot een half metertje over het doel van Alexandra Heerbaart. De SCHC-doelvrouwe pareerde ook een vallend schot van doelpuntenmachine Matla. Aan de overzijde misrte een tip-in van Leurink uit een pass van Yibbi Jansen teveel kracht.

Stichtsche drukt

Na de thee stonden de grote dames op. Jansen haalde met een knappe dribbel een strafcorner, die zij zelf mocht nemen. Koning zag de sleep door het midden van mijlenver aankomen. De volgende strafcorner van Jansen was aanzienlijk gevaarlijker en dwong Koning tot een technisch knappe redding met haar stick.

Diep in het derde kwart kreeg SCHC, dat in de reguliere competitie een zeldzame uitzege had geboekt bij Den Bosch, een unieke kans op de openingstreffer. Leurink twijfelde of ze de bal, vrij voor Koning, met haar back of forehand moest intikken en dat bleek geen goede raadgever. Vlak voor de toeter ging in het derde bedrijf, haalde Pleun van der Plas de eerste strafcorner voor de thuisclub, maar de push van Matla miste laag aan de stickkant van Heerbaart kracht.

Heldin Yibbi

SCHC was zaterdagmiddag echter de betere van de twee finalisten en kreeg in het vierde kwart loon naar werken. De derde strafcorner van Yibbi Jansen, aan de handkant van Koning, werd Den Bosch fataal, mede omdat de thuisclub zich geen raad wist met vier opeenvolgende strafcorners.

Daarmee werd het verblijf van Keetels, Welten en Van Geffen bij Den Bosch nog een dag uitgesteld. Het supertrio neemt afscheid van de club waar ze vele hoofdprijzen mee wonnen. Keetels stopt, Van Geffen (HGC) en Welten (HGC) vertrekken op hun oude dag naar elders.