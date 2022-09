Alfred Schreuder verlegen na compliment: ’Ajax was vorig jaar ook goed’

Schreuder vond vooral dat zijn spelers, die ’veel plezier en energie uitstraalden’ alle lof verdienden. „Dat zijn de basisvoorwaarden voor een goede wedstrijd. Vaak ligt het niet eens aan goede tactische keuzes. Een trainer kan zich soms wel op de borst slaan, maar het gaat vooral om willen winnen graag samen spelen.”

Schreuder verraste woensdag met Mohammed Kudus als nummer negen. Dat ging ten koste van Brian Brobbey, die tot dusver vaak de voorkeur kreeg als spits. „Ik ben blij hoe Mo vandaag de positie invulde, maar Brian is zijn plek absoluut niet kwijt. Hij gaat nog genoeg speelminuten krijgen.”

PSV

Ajax overklaste Rangers, dat PSV wel wist uit te schakelen in de play-offs voor een plaats in de groepsfase van de Champions League. „We hebben met heel veel moed gespeeld”, zei Schreuder. „Maar ik ga het hier niet over PSV hebben. We hebben van PSV verloren in de wedstrijd om de Johan Cruijff Schaal. Dan is het niet gepast als ik over hen ga oordelen.”

Dusan Tadic

Aanvoerder Dusan Tadic, tot dit seizoen de vaste linksbuiten, begon opnieuw vanaf de rechterkant tegen Rangers. „Vanaf links is hij misschien beter, maar ik ga Steven Bergwijn daar nu niet weghalen”, aldus Schreuder. „Ik vind dit ook een prima oplossing. Dusan klikt bovendien steeds beter met rechtsback Devyne Rensch. We hebben sowieso een grote groep met veel kwaliteiten. Ik ben als trainer nog zoekende: wat past bij elkaar? Vandaag viel alles in ieder geval goed in elkaar. We hebben vandaag een signaal afgegeven. Ondanks de vele verkopen, hebben we toch weer een goed team.”

"Ik ben als trainer nog zoekende: wat past bij elkaar? Vandaag viel alles in ieder geval goed in elkaar"

Tadic was het met zijn trainer eens. „We doen het met z’n allen. We hebben zeventien of achttien voetballers die altijd kunnen spelen. Dat wordt belangrijk voor dit seizoen. Dit was nu mijn derde wedstrijd op een rij als rechtsbuiten. Wanneer je langer op één plek blijft staan, dan wordt het ook steeds makkelijker. Soms had ik dingen beter kunnen doen, maar het belangrijkste is dat je alles doet voor de ploeg. Maar het kan altijd nog beter.”

Tadic loofde de teamspirit van Ajax na de sprankelende zege (4-0) op Rangers FC in de Champions League. „Dit was een mooie overwinning. De teamgeest was heel goed. Als wij veel bewegen en druk zetten, dan spelen we goed”, zei de aanvoerder bij RTL 7. Tadic was ook tevreden over zijn samenwerking met Mohammed Kudus in de aanval. „Hij speelde een geweldige wedstrijd.”

Steven Bergwijn

Schreuder verwacht dat hij snel weer een beroep kan doen op Bergwijn, die in de slotfase geblesseerd uitviel nadat hij de 4-0 had gemaakt. De aanvaller greep naar een kuit en ging strompelend van het veld. „Maar het valt volgens mij mee”, zei Schreuder. „Gelukkig wel, volgens mij had hij alleen kramp. Het is gelukkig niets ernstigs.”