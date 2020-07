Sport kort: Zenit prolongeert Russische titel

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Voetbal: Zenit prolongeert titel in Rusland

22.00 uur: FC Zenit heeft de landstitel in de Russische competitie vroegtijdig geprolongeerd. De koploper won met 4-2 bij FC Krasnodar, de club van middenvelder Tonny Vilhena. De oud-Feyenoorder werd twintig minuten voor tijd gewisseld.

Met nog vier speelronden te gaan, is FC Zenit niet meer te achterhalen voor Lokomotiv Moskou. De nummer 2 staat op dertien punten. FC Zenit veroverde voor de zesde keer de landstitel.

FC Krasnodar neemt de derde plek in, op vier punten van Lokomotiv Moskou en een wedstrijd minder gespeeld. De eerste twee ploegen van de eindstand in Rusland plaatsen zich voor de Champions League.

Voetbal: Alavest stuurt trainer weg

21.24 uur: De directie van de Spaanse club Deportivo Alaves heeft de samenwerking met trainer Asier Garitano beëindigd. Hij moet vertrekken vanwege de slechte resultaten na de coronastop. Alaves verloor de laatste vijf wedstrijden in La Liga en is daardoor afgezakt naar de vijftiende plek, nog maar zes punten boven de degradatiestreep.

Wie Garitano, die ruim een jaar in functie was, in de resterende vier competitieduels van Alaves op de bank zal vervangen, is nog niet bekend.

Voetbal: Chelsea is Kanté even kwijt

08:00 uur Chelsea moet de strijd om een plek in de Champions League voorlopig vervolgen zonder N’Golo Kanté. De Franse middenvelder heeft een hamstringblessure opgelopen. Kanté moest zich zaterdag in de slotfase van de gewonnen thuiswedstrijd tegen Watford (3-0) laten vervangen.

„Hij heeft een klein probleem met zijn hamstring”, zei manager Frank Lampard. „Hij laat een scan maken en dan weten we hoe erg het is. Ik denk dat hij dinsdag tegen Crystal Palace in ieder geval niet kan meedoen.”

Kanté, die in 2018 met Frankrijk de wereldtitel veroverde, is een vaste waarde op het middenveld van Chelsea. De blauwe brigade van Lampard staat vijf wedstrijden voor het einde van de Premier League op de vierde plaats, maar de verschillen zijn klein achter kampioen Liverpool en nummer 2 Manchester City. De top 4 plaatst zich voor de Champions League.