Ntab de snelste op 500 meter in Thialf

De sprinter van Team Reggeborgh finishte in de laatste race tegen zijn ploeggenoot Kai Verbij in een tijd van 34,79 seconden. Verbij belandde met 34,95 op de tweede plek.

Ronald Mulder, Europees en Nederlands kampioen op de 500 meter, reed de derde tijd: 35,00. De resterende twee startbewijzen op deze afstand voor de eerste vier wereldbekers gingen naar de verrassende Lennart Velema (35,04, persoonlijk record) en Hein Otterspeer (35,05). Onder anderen Kjeld Nuis (zesde in 35,13), Michel Mulder (zevende in 35,14) en Jan Smeekens (achtste in 35,23) grepen naast het internationale ticket.

Velema verrast

Ntab was vorig jaar bij de Nederlandse kwalificatiewedstrijden voor de wereldbeker één van de grote verliezers. Hij liep met zesde plaatsen op zowel de 500 als 1000 meter de begeerde startbewijzen mis. Ntab reed drie weken geleden in Inzell al een tijd van 34,83.

Ntab wil afgelopen seizoen vergeten

„Aan vorig seizoen wil ik liever niet meer denken”, liet hij weten bij de NOS. „Ik was in fysiek opzicht mezelf niet op het ijs. Vanaf 1 april dit jaar ben ik er weer vol voor gegaan en mede daardoor is de vorm nu al aanwezig.”

Ntab (25) was niet helemaal tevreden over zijn race, die hij inmiddels bijna traditiegetrouw begon met een valse start. „Ik wilde foutloos rijden, maar dat is niet helemaal gelukt. Zo’n valse start mag mij natuurlijk niet meer gebeuren. Ook daarna maakte ik nog een aantal kleine foutjes. Niettemin was mijn snelheid goed en ook mijn timing was in orde. Ik ben echt heel blij met mijn ticket.”