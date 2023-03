Premium Het beste van De Telegraaf

Harald Wapenaar prijst ’aantrekkelijke keeper’ ’Dat deed Wellenreuther bij Willem II en nu dus ook tegen Ajax’

AMSTERDAM - „Als je nog een hand krijgt tegen een bal die van die afstand en met die snelheid wordt ingeschoten, dan is het echt een fantastische redding. Dat is de aangeboren kwaliteit van een keeper. Timon Wellenreuther kan onhoudbare ballen pakken. Dat deed hij als keeper van Willem II al en nu dus ook in De Klassieker met Feyenoord tegen Ajax.”