Arjen Robben blijft kwakkelen, FC Groningen en speler hakken knoop door

Robben kampte de afgelopen weken met lichte fysieke klachten, waardoor hij de competitieduels met Fortuna Sittard en VVV-Venlo miste. Hij gaat nu een op maat gemaakt individueel trainingsprogramma volgen.

„Voor het traject is geen termijn gesteld, maar de aanvaller zal voor december niet meer in actie komen”, zo meldt FC Groningen op de website. „De club kiest voor deze toelichting om niet elke week bezig te hoeven zijn met het beantwoorden van de vraag of Robben gaat spelen of niet.”

Robben wil dat ook helemaal niet. „Voor de trainer en mijn medespelers is het niet leuk dat het bijna elke week over mij gaat, terwijl ik er niet bij ben. Het team doet het momenteel heel goed en de jongens die de huidige prestaties leveren, verdienen hiervoor de aandacht en de complimenten.”

Arjen Robben gaat zich voorlopig focussen op trainen.

Hobbels

De voormalig international baalt van de huidige situatie. „Ik ga niet ontkennen dat het op dit moment even wat tegen valt. Ik had gehoopt al in meer wedstrijden een aandeel te hebben gehad, maar na een aantal kleine pijntjes achter elkaar is de realiteit dat het niet zo is. Dit zijn de hobbels waarvan we vanaf het begin hebben gezegd dat die zouden komen. Dat is niet raar, maar wel een tegenvaller. Ik had op meer en beter gehoopt, maar het is niet onlogisch: je bent een jaar gestopt geweest, hebt een bepaalde leeftijd en een verleden met blessures.”

Robben hield van tevoren, zo zei hij meermaals al, rekening met dit scenario. „We zijn er aan begonnen, zonder garanties. Het zouden 1, 20 of 0 wedstrijden kunnen worden. Voorlopig staan we op 2 wedstrijden, zonder een volledig duel. Dat is wel een tegenvaller, maar het was opvallender geweest als ik alle 7 wedstrijden 90 minuten had gespeeld. Het valt me nu wat rauw op het dak dat ik de wedstrijden voorlopig even uit mijn hoofd moet zetten – dat is namelijk waarvoor je het allemaal doet en ik wil heel graag – maar ik moet eerst weer meer specifieke trainingsarbeid kunnen leveren. Fysiek ben ik sterk, maar een voetbalbelasting is heel anders. Het is wel fijn dat ik in de afgelopen maanden al heel specifiek heb kunnen trainen. Ik merk ook dat het gevoel er nog is: de dribbels, de bewegingen, het balgevoel.”

Positief gevoel

Natuurlijk heeft Robben met het oog op de toekomst twijfels. Toch blijft hij zich focussen op zijn doel: belangrijk zijn voor FC Groningen, die club waar hij werd opgeleid en als jong talent doorbrak.

„Er zullen vast reacties zijn in de zin van: ’Wat is die jongen aan het doen?’ En zelf heb ik die gedachte heus ook wel eens: ’Heeft dit nog zin? Is er nog genoeg toekomstperspectief?’ Het moet natuurlijk wel leuk en realistisch blijven. De hobbels zijn niet leuk, maar horen er wel bij. We gaan er nog steeds voor, zonder garanties. Ik hoop nog steeds daar te komen, waar ik wil zijn. Het kost veel energie, zeker. En hoewel het beoogde resultaat er op dit moment nog niet is, heb ik nog steeds een positief gevoel. Dat komt ook door de supporters, die het volgens mij nog steeds waarderen wat ik probeer. We zijn in de competitie net onderweg. Er komen nog heel veel wedstrijden.”