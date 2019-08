VVV-aanwinst Cattermole maakt reputatie waar

De verdedigende middenvelder werd in de 84e minuut door scheidsrechter Jochem Kamphuis bestraft voor een tik in het gezicht van FC Utrecht-spits Adrian Dalmau.

De 31-jarige Cattermole speelde maar liefst 12 seizoenen in de Engelse Premier League, voor Middlesbrough, Wigan en Sunderland. In al die jaren verzamelde hij maar liefst 88 gele kaarten. Met dat aantal heeft hij een plekje vergaard in de top tien van meest bekeurde Premier League-spelers aller tijden. Gareth Barry voert dat lijstje aan. Hij pakte maar liefst 123 keer geel.

Op een ander vlak is Cattemole wél recordhouder. In het seizoen 2014/2015 kreeg hij maar liefst 14 bekeuringen. Alleen Mark Hughes, Robbie Savage en wijlen Cheick Tiote gingen hem voor. Jose Holebas schaarde zich in het seizoen 2016/2017 in dat rijtje.

In totaal pakte Cattermole in zijn carrière 124 keer geel en negen keer rood.

Lee Cattermole viel tegen FC Utrecht in de tweede helft in. Ⓒ Hollandse Hoogte