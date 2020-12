Blessures en schorsing bij Manchester United; kansen voor Donny van de Beek

Cavani startte voor het eerst in de basis, maar de Uruguayaanse spits moest zich in de rust laten vervangen met een spierblessure. Martial viel na een uur spelen uit. De Franse aanvaller heeft last van een dijbeen. ManUnited wist pas in het laatste half uur, met onder anderen de aanvankelijk gespaarde Bruno Fernandes en Marcus Rashford als invallers, een achterstand om te buigen in een zege.

„Hopelijk valt het mee”, zei Solskjaer. „We laten een scan maken, hopelijk zijn ze snel terug. Maar we hebben dinsdag al weer een wedstrijd. Het zal dit seizoen wel vaker zo gaan, met al die wedstrijden zo kort achter elkaar. We zullen het soms zonder enkele spelers moeten doen. Ik ben blij met de wissels die ik dan achter de hand heb.”

Manchester United-aanvaller Anthony Martial raakte dit weekeinde geblesseerd. Ⓒ BSR Agency

Bekijk ook: Donny van de Beek wint met Manchester United

Manchester United heeft tegen Leipzig aan een gelijkspel genoeg om zich te kwalificeren voor de knock-outfase van de Champions League. Beide clubs hebben net als Paris Saint-Germain, dat het uitgeschakelde Basaksehir ontvangt, na vijf wedstrijden negen punten. Solskjaer mist in ieder geval de geschorste middenvelder Fred. Het biedt kans op een basisplaats voor Donny van de Beek, die tegen West Ham al in de rust werd gewisseld.