Liverpool schudt Spurs pas heel laat van zich af

De ploeg van coach Jürgen Klopp had zondag de nodige moeite met Tottenham Hotspur en vooral met de doelman van dienst, de Argentijn Paulo Gazzaniga. Maar na een 1-0 achterstand won de thuisploeg toch met 2-1.

Snelle 0-1 Kane

De uitblinker op Anfield was Gazzaniga, de vervanger van de al enige tijd geblesseerde Franse wereldkampioen Hugo Lloris. Na de openingstreffer van Harry Kane, al in de eerste minuut, ging het in volle vaart richting Londense doel. Maar wat onder anderen Mohamed Salah, Roberto Firmino en Trent Alexander-Arnold ook probeerden, Gazzaniga stond of lag in de weg.

In de 52e minuut was het dan toch raak. Jordan Henderson stootte vanaf rechts door en slaagde er eindelijk in de Argentijn te passeren. Kansen bleven er komen: voor Georginio Wijnaldum, die in de handen van Gazzaniga kopte, en voor Mané, die ongelukkig werd gestuit door Serge Aurier. Die laatste overtreding leverde Liverpool een strafschop op. Salah zette zich een kwartier voor tijd achter de bal en zorgde voor de 2-1.

Liverpool leidt met 28 punten uit tien duels. Manchester City, dat zaterdag met 3-0 won van Aston Villa, is tweede met 22 punten. Daarna volgen Leicester City en Chelsea met 20 punten. Arsenal (16 punten) moet een gaatje laten vallen na het 2-2 gelijkspel zondag tegen Crystal Palace. De ploeg van coach Unai Emery gaf een 2-0 voorsprong uit handen.

DUITSLAND

Borussia Mönchengladbach blijft aan de leiding in Duitsland. Het elftal van trainer Marco Rose won zondag met 4-2 van Eintracht Frankfurt. Gladbach heeft na negen speelronden een punt meer dan nummer 2 Bayern München.

De Fransman Marcus Thuram opende na 28 minuten spelen de score. Oscar Wendt verdubbelde in de blessuretijd van de eerste helft de voorsprong. Danny da Costa scoorde in de 59e minuut tegen. Na de 3-1 van Nico Elvedi bracht Martin Hinteregger Frankfurt opnieuw terug. Het laatste doelpunt kwam in de 85e minuut op naam van Denis Zakaria.

Frankfurt staat negende, met vijf punten minder dan Mönchengladbach.

