De miraculeuze rentree van zijspancoureur Bennie Streuer

Zijspancoureur Bennie Streuer was afgelopen weekeinde weer van de partij op het TT Circuit Assen.

ASSEN - Zijn collega’s in het wereldkampioenschap zijspanracen stonden er versteld van dat Bennie Streuer afgelopen weekeinde aan de start van de WK-races op het TT Circuit Assen stond. „Iedereen had me voor dit jaar al afgeschreven. Ik denk dat alle rijders heel verbaasd waren dat ik er weer bij ben. Dat hadden ze nooit verwacht, maar ik wel”, stelde Streuer die begin dit jaar met zijn span een afschuwelijke crash in Duitsland maakte tijdens een privétest op het circuit van Oschersleben.