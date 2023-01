’Conor McGregor staat voor opvallende rentree bij UFC’

De inmiddels 34-jarige McGregor was in 2015 ook al eens coach van een team. De Ier nam het toen met een stel Europese vechters op tegen een Amerikaans team, geleid door Urijah Faber. Hoewel drie zijn vechters de halve finales haalden, won een vechter van Faber het toernooi.

Meestal nemen de twee coaches het als uitsmijter ook nog tegen elkaar op, maar daar kwam in het geval van McGregor en Faber niet van.

De UFC heeft niet officieel bevestigd dat McGregor is gevraagd, maar UFC-president Dana White heeft het bericht van The Notorious wel gedeeld via zijn persoonlijke Instagram-pagina. Wat erop lijkt te wijzen dat de lezing van de excentrieke vechter op waarheid berust.

McGregor is momenteel herstellende van een beenbreuk, opgelopen in zijn laatste partij in juli 2021 tegen Dustin Poirier. De carrière van de voormalig dubbelkampioen (veder- en lichtgewicht) zit momenteel in het slop. De afgelopen 4,5 jaar kwam hij vier keer in actie en slechts één van die gevechten won hij.

