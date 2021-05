Leo Beenhakker: ’Grof schandaal met Ronald Koeman’

Ronald Koeman, met op de achtergrond zijn zaakwaarnemer Rob Jansen (r.) en Barcelona’s vice-president Rafa Yuste (l.). Ⓒ REUTERS

AMSTERDAM - Ronald Koeman is als trainer van FC Barcelona in een vuile oorlog beland, die hem meer en meer beschadigt. Club-president Joan Laporta heeft grenzen van fatsoen overschreden door te beweren dat de coach met zware stress in het ziekenhuis was opgenomen, terwijl Koeman daar voor een reguliere controle was.