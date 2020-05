Moment van toen: wonderzege Heerenveen op Ajax

De sportwereld zit op slot door de coronacrisis. Telesport duikt in het archief om te kijken wat voor sportgebeurtenissen er in het verleden op deze dag waren.

7 mei 1950 SC Heerenveen verslaat Ajax

Het is een van de meest legendarische wedstrijden in de Nederlandse voetbalhistorie, een ’David verslaat Goliath-verhaal’, maar vooral het verhaal van de geniale Abe Lenstra. Na een 1-5 achterstand tegen Ajax in de kampioenscompetitie van 1950, waarin verschillende regionale kampioenen strijden om de landstitel, krijgt de beste Friese voetballer aller tijden de geest en leidt zijn team naar een 6-5 zege.

Lenstra zou extra getergd zijn doordat Ajax-aanvoerder Joop Stoffelen hem had uitgescholden voor ’stinkende boer’. Overigens zat Ajax, met de latere bondscoach Rinus Michels in de gelederen, niet in de allersterkste fase. Zo kregen de Amsterdammers in de laatste wedstrijd thuis met 6-0 slaag van Limburgia, waardoor de club uit Brunssum landskampioen werd.