NBA peinst niet over stilleggen competitie: ’We zullen met dit virus moeten leven’

De NBA benadert het probleem pragmatisch, zei Silver. „Als je kijkt hoe het virus zich ontwikkelt en verspreidt in ons land, dan zijn we denk ik in een situatie terechtgekomen die we maanden geleden al konden voorzien. Dit virus zal niet worden uitgeroeid en we zullen ermee moeten leren leven.”

De NBA voerde onlangs wel nieuwe regels in om het spelerstekort op te vangen. Zodra een NBA-team minstens twee spelers wegens Covid-19 niet kan laten spelen, moet het nieuwe, vervangende spelers aantrekken.

Bekijk ook: Clubs NBA bij coronabesmettingen verplicht tot aantrekken nieuwe spelers

Onstuitbare Phoenix Suns

Dinsdag werd er dus ook gewoon gespeeld. De basketballers van Phoenix Suns zijn vooralsnog dit seizoen amper te stuiten. De ploeg won overtuigend van Los Angeles Lakers met 108-90 en boekte zijn 25e zege in 30 wedstrijden. De Sun beleven daarmee hun beste seizoensstart ooit. De ploeg leidt ook in de stand van de westelijke divisie (Western Conference). Devin Booker noteerde 24 punten en 9 rebounds voor de Suns, Deandre Ayton kwam tot 19 punten en 11 rebounds.

Bij Los Angeles Lakers was LeBron James de beste schutter met 34 punten, maar de 37-jarige vedette van de ploeg blesseerde wel zijn enkel tijdens het duel. James rolde over de vloer en schreeuwde het uit van de pijn, maar hij speelde toch nog een tijdje door. In de slotfase bleef hij wel aan de kant en de Lakers zullen vrezen voor een periode zonder James. De ploeg uit LA mist ook al de aan een knie geblesseerde topschutter Anthony Davis.