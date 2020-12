Corona kost zwembond zes ton in 2021

Andre Cats Ⓒ ANP/HH

Het is geen sinecure voor een sportbond: de extra kosten op te hoesten die het coronavirus veroorzaakt. De zwembond KNZB houdt er rekening mee dat alle maatregelen in de strijd tegen de sluipmoordenaar van de volksgezondheid in 2021 zo’n 600.000 euro uit het jaarbudget opslokken. Oftewel 25 procent van de totale begroting. En daar krijgt technisch directeur André Cats soms best wat hoofd- en buikpijn van.