Mads Pedersen schiet raak in BinckBank Tour

Pedersen eindigde de openingsrit van de BinckBank Tour nog als tweede, achter Jasper Philipsen. De rollen waren nu omgedraaid. De Belg van UAE-Team Emirates finishte in Aalter als tweede.

Pedersen is nu ook de nieuwe leider in het algemeen klassement. Philipsen staat wel in dezelfde tijd. Mike Teunissen van Jumbo-Visma is op plek vijf de beste Nederlander. Zijn achterstand bedraagt elf seconden. Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) moet na twee koersdagen dertien tellen prijsgeven.

Jasper Philipsen won dinsdag de eerste etappe van de BinckBank Tour. Ⓒ HH/ANP

Coronamaatregelen

De renners stapten donderdag na een onverwachte rustdag weer op hun fiets. De tweede etappe in Vlissingen van woensdag, een race tegen de klok, ging niet door vanwege de aangescherpte coronamaatregelen in Nederland.

De derde rit zou eigenlijk starten in Philippine in Zeeuws-Vlaanderen, maar omdat bleek dat koersen in Nederland niet mogelijk was, moest de afgelopen dagen snel naar een noodoplossing worden gezocht. Finishplaats Aalter, gelegen in België, bracht uiteindelijk redding en zette een lokaal parcours uit.

Vervolg BinckBank Tour

De vierde etappe van de BinckBank Tour van vrijdag is een 8,14 kilometer lange tijdrit met start en finish in het Belgische Riemst geworden. Daarmee vond de organisatie een alternatief voor een rit die aanvankelijk van Riemst naar Sittard-Geleen zou gaan. Zo is er na het wegvallen van de tijdrit in Vlissingen van woensdag toch een individuele race tegen de klok in het etappeschema. De vijfde en laatste etappe is zaterdag geheel op Belgisch grondgebied en brengt de renners van Ottignies-Louvain-la-Neuve naar de Muur van Geraardsbergen.