Paris Saint-Germain spoelt kater weg en grijpt koppositie in Frankrijk

Voor de thuisclub kwamen Neymar en Marquinhos, beiden afkomstig uit Brazilië, tot scoren. Igniatius Knepe Ganago verkleinde na een uur nog wel de achterstand, maar de gelijkmaker bleef uit voor de bezoekers.

Met de krappe overwinning spoelde Paris SG de kater weg van de thuisnederlaag afgelopen woensdag tegen Manchester City in de halve finales van de Champions League (1-2). De return in Engeland is komende dinsdag.

Verdediger Mitchel Bakker had tegen Manchester City nog een basisplaats, maar bleef tegen Lens op de bank. Sterspeler Kylian Mbappé behoorde niet tot de selectie.

Op de ranglijst heeft PSG nu 2 punten meer dan Lille. De nummer 2 kan de koppositie heroveren zaterdagavond met een zege in de thuiswedstrijd tegen Nice. Na dit weekeinde zijn er nog drie speelronden te gaan in Ligue 1.

