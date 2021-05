Sven Botman met Lille weer koploper in Frankrijk

De regerend kampioen versloeg eerder op zaterdag RC Lens met 2-1. Met nog drie wedstrijden te gaan heeft Lille 1 punt meer dan Paris Saint-Germain en ook nummer 3 AS Monaco doet nog mee in de strijd om de titel.

Paris Saint-Germain viert een van de treffers. Ⓒ ANP/HH

De Nederlandse verdediger Sven Botman deed de gehele wedstrijd mee bij Lille, dat in de 13e minuut op voorsprong kwam via Burak Yilmaz. De 35-jarige Turk scoorde in maart nog drie keer tegen Oranje in een WK-kwalificatiewedstrijd.

De tweede treffer kwam ook op naam van een Turk. Verdediger Zeki Çelik was in de 55e minuut trefzeker.

Bij Nice, dat vanaf de 48e minuut met een man minder speelde na rood voor Jordan Lotomba, had oud-Ajacied Kasper Dolberg een basisplaats.

Lille speelt nog tegen RC Lens, Saint-Étienne en Angers.

