Lewis Hamilton kan in Istanbul kampioen worden

De Mercedes-coureur heeft met nog vijf races te gaan inmiddels 77 punten meer vergaard dan zijn teamgenoot Valtteri Bottas. Per Grand Prix kan een coureur maximaal 26 punten behalen.

Hamilton (35) zou dus over drie weken in Istanbul kampioen kunnen worden. Komend weekeinde volgt eerst nog een Grand Prix in Imola. „Toen ik in 2012 de beslissing nam om voor dit team te rijden had ik het geloof in toekomstige wereldtitels. Maar zoveel, en zoveel overiwnningen? Nee, dat niet”, stelde Hamilton na zijn 92e zege in Portugal. „Ik ben zo dankbaar voor alle momenten. Niemand leunt achterover in dit team, iedereen blijft maar pushen. Dat is geweldig en inspirerend.”

De ervaren Engelsman wees ook op de betrouwbaarheid van zijn auto. Zijn laatste uitvalbeurt dateert van 1 juli 2018, de door Max Verstappen gewonnen Grand Prix van Oostenrijk. „Ik ben nu 35 jaar, maar voel me nog steeds heel sterk. Je wil niet op het moment komen, dat je minder gaat presteren. Maar ik heb laten zien dat het nog niet zover is.”