’Rice voor 117 miljoen euro naar Arsenal’

Voorzitter David Sullivan liet eerder weten dat Rice mocht vertrekken bij de club, ook al liep zijn contract nog een jaar door. Manchester City was ook in de race voor de begeerde voetballer, maar het laatste bod van Arsenal is volgens onder meer The Guardian geaccepteerd.

Er zou op de koopsom ook nog een kleine 6 miljoen euro aan extra’s bijkomen, waarmee Rice de duurste Engelse voetballer ooit zou worden. Dat was tot nog toe Jack Grealish, die in 2021 voor 117 miljoen euro de overstap maakte van Aston Villa naar Manchester City.

Rice doorliep de jeugdacademie van West Ham en is al enkele seizoenen vaste waarde in de ploeg, die afgelopen seizoen de Conference League won.