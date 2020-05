Lara van Ruijven over blessure: ’Er zat meer los dan ze dachten’

Lara van Ruijven Ⓒ ANP

HEERENVEEN - Lara van Ruijven is blij dat ze steeds meer in beweging is na de operatie aan haar linkerschouder. De 27-jarige shorttrackster greep eigenlijk de ’coronabreak’ aan om het euvel in haar gewricht te laten verhelpen. „Het gebeurde nogal eens dat die schouder uit de kom schoot. Toen bleek dat de WK in Seoul niet zou doorgaan, heb ik meteen gebeld of ik geopereerd kon worden.”