Erik Breukink: ’Als Mark Cavendish zich goed voelt, gaan ze ervoor’

De renners wachten nog een lange etappe van meer dan 200 kilometer, maar met slechts één klimmetje in het begin. In theorie iets voor de sprinters dus, maar in de praktijk lijkt ook een kans aanwezig dat de laatste avonturiers hier kunnen zegevieren.

De traditionele etappe door de Landes laat de Pyreneeën achter zich en trekt noordwaarts van Mourenx naar Libourne. Zullen de sprintersploegen de gebeurtenissen willen (en kunnen) controleren? Een kans voor Mark Cavendish om een legendarisch record neer te zetten: pakt de Britse sprinter zijn 35e zege in de Tour de France? Momenteel staat hij samen met Eddy Merckx op 34 ritzeges.

Breukink denkt dat Deceuninck-QuickStep – de ploeg van Cavendish – zeker gaat proberen om het tot een sprint te laten uitlopen. „Ze hebben niet voor niets Cavendish over de bergen gesleurd met z’n allen. Verder heeft de ploeg ook niet veel doelen meer. De groene trui van Cavendish en natuurlijk dat record.”

De oud-renner van Rabobank vervolgt: „Als ’Cav’ aangeeft dat het niet gaat, dan laten ze een vluchtersgroep lopen. Die krijgt dan de zegen. Meestal zie je dat vrij snel in de koers en dat weet je voldoende. En verder zijn er niet veel sprintersploegen meer. Misschien dat Michael Matthews nog wil, ook vanwege de groene trui. Of zo’n Sonny Colbrelli, wie weet. Ik denk dat Wout van Aert zich vooral wil sparen voor de tijdrit van zaterdag, wat ook een goede generale is voor de tijdrit op de Olympische Spelen. Bovendien zal hij denk ik ook geen risico meer willen nemen in de sprint.”

En dus ligt het eigenlijk aan één man hoe de koers gaat verlopen: Cavendish. „Als hij zich goed voelt, gaan Cavendish en Deceuninck ervoor.”

