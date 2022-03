Roger Schmidt vindt PSV niet kansloos tegen ’moeilijkst denkbare tegenstander’ in bekerfinale

Er is meer goed nieuws op komst. Maxi Romero sluit volgende week weer aan bij de selectie. André Ramalho, die in januari een enkeloperatie onderging, wordt na de interlandbreak eind maart weer terug verwacht. De Braziliaan werkte de hele week met de ook geblesseerde Richard Ledezma op het veld hersteltrainingen af. „Als er zich geen complicaties voordoen, ben ik na de interlandperiode weer inzetbaar”, aldus Ramalho.

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

Schmidt kent de verdediger als geen ander. „Zodra hij van die enkel genezen is, is hij ook meteen weer inzetbaar. Ramalho onderhoudt zijn lichaam goed. Hij is nog steeds in topconditie”, zei de Duitse trainer, die ondanks het bekerduel tegen Go Ahead de afgelopen week als een ’vakantieperiode’ zegt te hebben ervaren. „Er zaten steeds drie dagen tussen de wedstrijden. Dat is wel eens anders geweest”, aldus Schmidt, die de belastbaarheid van spelers zo strikt in de gaten houdt.

Wat er zich verder rondom spelers afspeelt, ontgaat de Duitser wel. Zo bleek hij er niet van op de hoogte dat Mauro Junior een Nederlands paspoort heeft aangevraagd. „Ik zal hem na de training eens vragen naar het waarom”, aldus Schmidt.

De trainer van PSV blikte al even vooruit naar de bekerfinale, waarin PSV op 17 april in de Kuip Ajax treft. „De moeilijkst denkbare tegenstander”, zei Schmidt. „Maar we kunnen Ajax verslaan in een finale. Dat hebben we van de zomer in de Arena bewezen”, doelde hij op 0-4 triomf in de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal.

Hij wilde er nog niet teveel op vooruit blikken. De eredivisie verdient prioriteit. Eerst wacht daarin Heracles, een tegenstander die door Schmidt als ’fysiek zwaar’ bestempeld wordt. „We zullen heel scherp moeten zijn”, aldus de trainer van PSV.