Ook spelers PSV leveren salaris in

„De spelersgroep heeft van begin af aan duidelijk gemaakt dat ze de noodzaak en urgentie begrijpen”, vertelt algemeen directeur Toon Gerbrands. „Ik wil graag benadrukken dat dit een complexe situatie is. Het is niet leuk om een dergelijk verzoek te doen, maar de uitkomst leert dat er begrip is. De eenheid van geest koesteren we.”

FBO en VVCS bereikten twee weken geleden een akkoord over een collectieve salarisvermindering in het betaalde voetbal. Hoe hoger het salaris, hoe meer spelers, trainers en directieleden gaan inleveren. Dat loopt uiteen van 2,5 tot maximaal 20 procent.

Denzel Dumfries is trots op het akkoord dat de spelersraad van PSV met de directie heeft gesloten. „Dat er iets moest gebeuren is duidelijk”, reageert de aanvoerder. „Het is een uitzonderlijke situatie waarin we leven en we snappen dat we mee moeten denken. Wij vonden het cruciaal dat iedereen in de groep erachter zou staan en dat is gelukt. In de kleedkamer is eenheid van denken het belangrijkste dat er is. Ik ben er trots op dat dit is gelukt.”

„We beseffen dat bijvoorbeeld ook onze supporters en sponsors momenteel lastige keuzes moeten maken”, vervolgt Dumfries. „Het is geweldig om te zien hoe groot de betrokkenheid blijft. Ondanks de onzekerheid merken we dat er grote loyaliteit is richting onze club en dat is heel bijzonder. We hebben daarom bij de directie aangegeven dat we ons heel graag nog meer gaan inspannen om te laten blijken dat de waardering wederzijds is. Wij zijn hier natuurlijk vooral om te voetballen, maar we beseffen dat er in deze situatie ook van ons meer gevraagd mag worden.”