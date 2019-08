Arsenal laat Özil buiten selectie, politie op onderzoek

De BBC meldt dat de politie de zaak onderzoekt. Het is onduidelijk wat er precies aan de hand is. „Het welzijn van onze spelers en hun familie is altijd onze belangrijkste zorg. We hebben na overleg met hen besloten om ze buiten de selectie te houden”, meldt Arsenal.

Özil zat twee weken geleden in zijn auto toen gewapende personen hem probeerden te overvallen. Kolasinac, die net daarvoor met de Duitse spelmaker in een restaurant had gegeten, greep echter in en joeg de overvallers weg door met zijn vuisten te dreigen.

