Minder fans welkom bij Grand Prix van Portugal

De organisatie had de hoop zo’n 46.000 toeschouwers te ontvangen, maar aanvullende beperkingen zijn noodzakelijk na maatregelen van de Portugese overheid. Het maximaal aantal fans wordt nu geschat op 27.500. Toeschouwers kunnen alleen op de tribunes zitten. Zogeheten ‘voetgangerskaarten’ zijn verboden. Fans kunnen hun geld terugkrijgen of eventueel op een tribune plaatsnemen, aangezien veel internationale Formule 1-fans hun geplande bezoek aan de Algarve al hadden geannuleerd.

De race in Portugal is de vierde Grand Prix van dit seizoen waar een beperkt aantal toeschouwers welkom is. Een week later mag het circuit van Imola 13.000 fans per dag ontvangen, volgens de laatste situatie. Ook de organisatie van de race in Istanbul (15 november) verkocht eerder al tienduizenden kaartjes, maar de autoriteiten kondigden later aan dat die race zonder publiek zal plaatsvinden.