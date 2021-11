Kroatië dompelt Rusland in rouw en gaat alsnog naar WK

De ploeg van bondscoach Valeri Karpin startte als leider in groep H en had aan een gelijkspel voldoende om zich te plaatsen voor het WK. Een eigen doelpunt kostte de Russen uiteindelijk de kop. Op een drijfnat veld gleed Fedor Kudryashov de bal met nog maar een paar minuten op de klok in zijn eigen doel. Keeper Matvej Safonov zat er nog aan op het drassige veld, maar kon de bal niet uit zijn doel werken.

De Kroaat Mario Pasalic vecht een kopduel uit met Georgiy Dzhikiya. Ⓒ AP

Alleen de groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor het WK. Door de zege kwamen de Kroaten op 23 punten, 1 meer dan Rusland, dat veroordeeld is tot de play-offs. Kroatië stond op het vorige WK, in Rusland, in de finale. Frankrijk bleek in Moskou met 4-2 te sterk.

Het duel stond onder leiding van de Nederlandse scheidsrechter Danny Makkelie.