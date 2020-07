’Meesterlijke goal De Ligt, flop Juventus’

Seko Fofana op weg naar de winnende treffer. Matthijs de Ligt kan hem niet afstoppen. Ⓒ ANP/HH

Matthijs de Ligt leek met zijn openingsdoelpunt even de held te worden bij Juventus op bezoek bij Udinese, maar in de tweede helft ging het toch mis voor Juventus: 2-1 verlies. De Italiaanse media oordelen stevig over de Oude Dame, maar daarblij blijft De Ligt grotendeels buiten schot.