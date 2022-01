Cristiano Ronaldo: ’Laten we in 2022 naar de sterren reiken’

„Twee verschillende clubs en vijf verschillende coaches. Een EK dat ik speelde met Portugal en mogelijk een kwalificatie voor het WK van 2022”, schrijft Ronaldo op Instagram. „Bij Juventus ben ik er trots op dat we de Italiaanse beker en de Italiaanse Supercup hebben gewonnen en dat ik topscorer in de Serie A ben geworden. Ook was het een hoogtepunt voor mij dat ik EK-topscorer werd. En natuurlijk zal mijn terugkeer op Old Trafford altijd een van de meest iconische momenten zijn in mijn carrière.”

Ook kraakt Ronaldo kritische noten. „Maar ik ben niet blij met wat we bereikten bij Manchester United. Niemand van ons is daar gelukkig mee, dat weet ik zeker. We weten dat we harder moeten werken, beter moeten spelen en veel meer moeten leveren dan we nu doen.”

„Laten we van deze oudejaarsavond een keerpunt van het seizoen maken! Laten we 2022 omarmen met een sterkere geest en mentaliteit. Laten we er helemaal voor gaan. Laten we naar de sterren reiken en deze club neerzetten waar hij thuishoort! Doen jullie mee, we rekenen op jullie! Gelukkig nieuwjaar en tot snel!”