Zeilsters Bekkering en Duetz knokken zich naar bronzen medaille

Bekkering (29 jaar, lengte: 1.62 meter) en Duetz (28 jaar, lengte: 1.80 meter) begonnen de strijd om de medailles met evenveel punten als de Braziliaanse titelverdedigsters Martine Grael en Kahena Kunze. De verschillen met de teams daaronder waren echter nihil, waardoor de medalrace een uitzonderlijk spannend schouwspel beloofde te worden.

Het geduld van het Nederlandse zeilduo, dat vijf jaar geleden in Rio de Janeiro als zevende eindigde, werd wel flink op de proef gesteld aan de kust van het snikhete Enoshima. Hun medalrace in de 49erFX werd maandag namelijk met een dag uitgesteld vanwege het vrijwel ontbreken van de wind. ,,We zijn dit wel gewend, maar zo’n dag is wel heel erg beladen”, erkende Bekkering. ,,We waren er helemaal klaar voor om te racen.”

De veelbesproken tocht ging uiteindelijk een etmaal later dan gepland van start en spannend werd het. Uiteindelijk resulteerde het, onder schitterende omstandigheden in de Grote Oceaan, in een magere negende plek voor het Nederlandse duo in de medalrace. Dat was toch nog goed voor plaats drie in de eindklassering. Grael en Kunze gingen er met het felbegeerde goud vandoor. Bekkering en Duetz kwamen geen moment in de buurt bij de Braziliaanse fenomenen.

Annemiek Bekkering eb Annette Duetz Ⓒ ANP/HH

De 49’er wordt ook wel de koningsklasse van het zeilen genoemd. Het is met zijn zwaarden en weinig weerstand een spectaculair nummer, waarbij snelheden tot 40 kilometer per uur worden bereikt. Teamwork en communicatie tussen stuurvrouw en bemanning zijn van essentieel belang op de ranke skiff-boot, die bij veel wind bijna een ontembaar vaartuig wordt dat zijn berijders het liefst overboord gooit. ,,Je bent tijdens de wedstrijd met de boot op de golven aan het surfen”, zo omschreef Bekkering het afgelopen weekend.

Bekkering en Duetz zijn relatief onbekende atleten in Tokio, ze staan al jarenlang in de schaduw van andere zeiltoppers als Marit Bouwmeester en Kiran Badloe. En dat terwijl ze naast hun olympische prestatie in Japan ook tweevoudig wereldkampioen in de 49erFXklasse. Bekkering en Duetz zijn de eerste 49erFX-zeilsters ooit die twee keer op rij de wereldtitel hebben bemachtigd. Naast hun leven als professioneel sporter volg(d)en ze allebei een pittige opleiding. Bekkering heeft recentelijk haar studie bewegingswetenschappen afgerond, Duetz studeert technische natuurkunde. Duetz: ,,Al heb ik daar nu al een tijdje niet naar omgekeken…”

De Nederlandse zeil-equipe staat tot dusver op drie medailles in Japan. Kiran Badloe won zaterdag het goud in de RS:X-klasse, Marit Bouwmeester moest een dag later genoegen nemen met brons in de Laser Radial.

Nederland heeft in totaal nu al negentien medailles veroverd in Tokio. TeamNL heeft al vijf keer goud binnen en pakte zeven zilveren én zeven bronzen medailles.

Bekijk hier het volledige programma van TeamNL op maandag 2 augustus

Bekijk hier de medaillespiegel