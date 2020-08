AZ met Calvin Stengs en Ron Vlaar tegen Viktoria Plzen

De 21-jarige aanvaller miste de hele voorbereiding wegens een spierblessure. Ook Ron Vlaar verschijnt aan de aftrap. De routinier kwam de afgelopen weken tijdens zes oefenwedstrijden nauwelijks in actie.

De wedstrijd in Alkmaar wordt zonder publiek afgewerkt. Tientallen fans van AZ verzamelden zich ruim anderhalf uur voor de wedstrijd bij de poorten van het stadion. Zij moedigden hun favorieten nog aan toen de spelersbus arriveerde.

De winnaar van het duel speelt op 15 of 16 september in de derde voorronde van de Champions League en eventueel twee weken later nog in de play-offs voor een plaats in de groepsfase van de koningsklasse van het Europese clubvoetbal. De verliezer vervolgt het Europese avontuur in de voorronde van de Europa League.

Opstelling AZ: Bizot; Svensson, Vlaar, Koopmeiners en Wijndal; Clasie, De Wit en Midtsjø; Stengs, Boadu en Idrissi.