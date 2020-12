Superboeren willen PSV hard aanpakken

Daryl van Mieghem en De Graafschap-trainer Mike Snoei weten waar het grootste gevaar van PSV vandaan komt. Ⓒ BSR Agency

AMSTERDAM - De Graafschap en trainer Mike Snoei (57) kregen in mei een klap in het gezicht, toen de club als gedoodverfde nummer 2 van de Keuken Kampioen Divisie vanwege het coronavirus níét mocht promoveren naar de Eredivisie. Inmiddels staat de ploeg weer derde in de eerste divisie, stuntte het al bij FC Twente in het bekertoernooi (1-3) en vanavond zitten de Superboeren daarin PSV achterna. Niet met hooivorken, maar de ploeg van Snoei wil wel zien of het de Eindhovenaren kan prikken.