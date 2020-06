Ook Lukkien bij Twente in beeld

Omdat Lukkien tot medio 2023 vastligt bij FC Emmen en volgens bronnen rond de club geen vertrek wil forceren, heeft de direct beschikbare Jans de beste papieren om aangesteld te worden in de Grolsch Veste. Naar verwachting gaat dit op korte termijn gebeuren, zodat technisch directeur Jan Streuer aan de slag kan met de invulling van de selectie en rest van de technische staf voor het nieuwe seizoen.

FC Emmen rekent erop dat Lukkien ondanks de interesse van FC Twente gewoon in Emmen voor de groep staat het komende seizoen. ,,Je weet het nooit helemaal zeker in het voetbal, maar daar gaan we wel van uit. We hebben onlangs nog het tot medio 2021 lopende contract van Dick verlengd tot medio 2023”, aldus FC Emmen-voorzitter Ronald Lubbers.

Jans heeft een positief gesprek met FC Twente achter de rug en kan per direct aan de slag in de Grolsch Veste. De 61-jarige oefenmeester zit zonder club, nadat hij in februari vertrok bij het Amerikaanse FC Cincinnati vanwege de ophef die was ontstaan door het meezingen van een rapnummer met het zogenaamde n-woord in de kleedkamer.

Eerder leek de Duitser Alexander Zorniger de nieuwe trainer van FC Twente te worden. De oud-trainer van RB Leizpig, VfB Stuttgart en Brøndby IF voerde meerdere gesprekken met de club en had een officiële aanbieding op zak, toen de nieuwe technisch directeur Streuer bij zijn presentatie liet weten liever een Nederlandse trainer voor de groep te hebben. Die opmerking viel helemaal verkeerd bij Zorniger, die zijn zaakwaarnemer prompt liet afbellen.

,,Voor ons was daarmee de basis voor een goede samenwerking compleet weg”, aldus Thomas Meggle, de zaakwaarnemer van Zorniger. ,,Als sportdirecteur kun je zoiets niet zeggen, als je weet dat er al een aanbieding is gedaan aan een Duitse trainer. Waarom hij dit heeft gedaan? Ik weet het niet, maar ik kan me voorstellen, dat hij de komst van Zorniger wilde verhinderen. Dat hij het kapot wilde maken.”