De laatste Deadline-deals: Chelsea verbreekt record, Ten Hag heeft beet, geen witte rook bij Ziyech

Chelsea haalt nog een keer flink uit

Hoewel er op de officiële kanalen van Chelsea nog geen bekrachtiging is verschenen heeft de club nog maar eens flink toegslagen in de sloturen. The Blues hebben volgens Engelse media vlak voor het sluiten van de transfermarkt alsnog een akkoord bereikt met Benfica over de transfer van Enzo Fernández. De Argentijnse middenvelder komt na wekenlange onderhandelingen voor 105 miljoen pond, omgerekend bijna 120 miljoen euro, naar Londen. Hij wordt daarmee de duurste voetballer ooit in Engeland.

De net 22-jarige Fernández won eind vorig jaar met Argentinië het WK in Qatar. De middenvelder werd uitgeroepen tot grootste talent van het toernooi. Heel wat Europese topclubs wilden hem overnemen van Benfica, maar de Portugese club weigerde hem aanvankelijk te laten gaan. Benfica betaalde afgelopen zomer zo'n 10 miljoen euro aan River Plate voor Fernández.

Naar verluidt had de Argentijn in Lissabon een gelimiteerde afkoopsom van 120 miljoen euro in zijn contract staan, waar Chelsea nu aan wil voldoen.

Manchester United huurt Sabitzer vanwege blessure Eriksen

Manchester United heeft zich vlak voor het sluiten van de transfermarkt versterkt met Marcel Sabitzer. De Engelse club van trainer Erik ten Hag huurt de Oostenrijkse middenvelder van Bayern München. Ten Hag krijgt daarmee een vervanger voor Christian Eriksen, de Deen die vanwege een zware enkelblessure zo’n drie maanden aan de kant staat.

De oud-Ajacied raakte zaterdag geblesseerd in het gewonnen FA Cup-duel met Reading (3-1). De 30-jarige Eriksen is onder Ten Hag een vaste waarde bij ManUnited. „Je kunt geen beleid maken op dergelijke zware blessures, dus is het praktisch onmogelijk om op de laatste dag van de transferperiode een vervanger te vinden”, zei de Nederlandse manager. Desondanks slaagde de clubleiding daar toch in. De 28-jarige Sabitzer, die bij Bayern niet zeker is van een basisplaats, komt de selectie van Ten Hag versterken.

„Soms moet je in het leven een snelle en belangrijke beslissing nemen”, zei de 68-voudig international van Oostenrijk, die eerder bij RB Leipzig speelde. „Toen ik hoorde van deze kans, wist ik gelijk dat ik ervoor moest gaan.”

Sabitzer wordt bij de nummer 4 van de Engelse competitie ploeggenoot van onder anderen Tyrell Malacia en Wout Weghorst.

Geen witte rook bij Ziyech

Er is nog altijd geen witte rook rondom de overstap van Hakim Ziyech van Chelsea naar Paris Saint-Germain. Dinsdagavond werd bekend dat er administratieve onvolkomheden voor problemen zorgen.

Media in beide landen melden dat er weliswaar een deal was bereikt over de verhuur van de oud-speler van SC Heerenveen, FC Twente en Ajax, maar dat het mis is gegaan bij de administratieve afhandeling, waardoor Ziyech mogelijk naast zijn droomtransfer naar het Parijse sterren-ensemble zou grijpen.

Jorginho is vertrokken, Ziyech lijkt onverhoopt wel te blijven. Ⓒ ANP/HH

De clubs onderzoeken nu of er nog een oplossing mogelijk is. De FIFA is in het verleden resoluut geweest met het handhaven van de transferdeadline. Zo zag David de Gea in 2015 een transfer van Manchester United naar Real Madrid in het water vallen doordat het papierwerk te laat was ingeleverd. In 2017 ging het om diezelfde reden mis bij de transfer van Yannis Salibur van Guingamp naar Hull City.

Arsenal neemt Jorginho over

Arsenal heeft zich in de slotuurtjes van de transfermarkt nog versterkt met Jorginho, die wel de uitgang heeft gevonden bij Chelsea. De Europees kampioen van 2021 verkast binnen Londen nadat hij 4,5 jaar op Stamford Bridge rondliep.

De Italiaan speelde 213 voor de Londense grootmacht. Daarin won hij de Champions League, Europa League, UEFA Super Cup en het wereldkampioenschap voor clubs.

Porro naar Tottenham Hotspur

Benfica is niet de enige grote club uit Lissabon die een speler voor veel geld naar Londen zit gaan. Pedro Porro heeft sinds dinsdagavond Tottenham Hotspur als werkgever. Sporting Lissabon ontvangt naar verluidt 45 miljoen euro voor de verdediger.

Navas van Paris Saint-Germain naar Nottingham Forest

Doelman Keylor Navas maakt het seizoen in de Premier League af bij Nottingham Forest. De Engelse club huurt de 36-jarige Costa Ricaan voor een half jaar van Paris Saint-Germain. Navas moest dit seizoen de Italiaan Gianluigi Donnarumma voor zich dulden in Parijs.

De aanvoerder van de nationale ploeg van Costa Rica verhuisde in 2019 van Real Madrid naar Paris Saint-Germain. Navas had met de Madrilenen onder meer drie keer de Champions League gewonnen.

Nottingham Forest versterkte zich vlak voor het sluiten van de transferperiode ook met middenvelder Jonjo Shelvey. De 30-jarige Engelsman komt over van Newcastle United, waarvoor hij zeven jaar speelde.

Nottingham Forest promoveerde vorig jaar naar de Premier League en staat daarin nu op de dertiende plaats.

Genk raakt topschutter Onuachu kwijt aan Southampton

Racing Genk zal het in de strijd om de Belgische voetbaltitel moeten doen zonder topschutter Paul Onuachu. De Nigeriaanse international is op de laatste dag van de transfermarkt overgenomen door het Engelse Southampton. Dat meldden beide clubs kort na middernacht.

Onuachu is met zestien doelpunten in negentien wedstrijden de topscorer in de Jupiler Pro League, de hoogste Belgische voetbalklasse waarin Genk de koploper is. De 28-jarige aanvaller kwam in 2019 over van het Deense Midtjylland. In totaal maakte hij 85 doelpunten in de 134 wedstrijden waarin hij voor Genk uitkwam. In het seizoen 2020/2021 was hij topscorer van België met 33 treffers. Hij werd dat seizoen ook bekroond met de Gouden Schoen, als beste voetballer in de Belgische competitie.

Met Southampton gaat Onuachu vechten tegen degradatie. De club staat laatste in de Premier League. Southampton betaalt Genk naar verluidt 18 miljoen euro, een bedrag dat kan oplopen tot 21 miljoen dankzij bonussen. Onuachu ondertekent een contract voor 3,5 jaar.