Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Oud-scheidsrechter Vink veiligheidscoördinator bij ADO

19:09 uur Pieter Vink keert terug in het betaalde voetbal. De 56-jarige oud-scheidsrechter gaat bij ADO Den Haag aan de slag als veiligheidsmanager.

Vink stopte in 2017, na 22 jaar, met het fluiten van wedstrijden. Hij was scheidsrechter bij het Europees kampioenschap van 2008 in Oostenrijk en Zwitserland. Andere internationale hoogtepunten waren de kwartfinales in de Champions League tussen Juventus en Real Madrid en tussen het Arsenal van Robin van Persie en het Liverpool van Dirk Kuijt.

Vink werkte meer dan twintig jaar, in verschillende functies, bij de politie. In die periode was hij onder meer nauw betrokken bij de voetbaleenheid van de politie. „Pieter brengt enorm veel ervaring en kennis met zich mee en zal daarmee een belangrijke bijdrage gaan leveren aan de ontwikkeling en uitvoering van het veiligheidsbeleid bij ADO Den Haag”, aldus algemeen directeur Natascha van Grinsven-Admiraal.

FIFA heft schorsing Zimbabwe op

18.27 uur: De FIFA heeft de schorsing van Zimbabwe opgeheven. Het nationale voetbalelftal van het Afrikaanse land mag daardoor per direct weer wedstrijden spelen. Kwalificatie voor het WK van 2026 is daardoor ook weer mogelijk.

De wereldvoetbalbond schorste Zimbabwe in februari 2022 omdat de regering zich te veel bemoeide met de voetbalbond van het land. De regering zei het bestuur van de nationale voetbalbond te willen schorsen wegens verschillende aanklachten, waaronder corruptie, fraude en vermeend seksueel misbruik.

De FIFA hief de schorsing slechts twee dagen voor de loting voor Afrikaanse kwalificatiewedstrijden voor het volgende WK in Canada, Mexico en de Verenigde Staten op. De FIFA heeft nu de opdracht gegeven tot de benoeming van een ’normalisatiecommissie’ om de nationale voetbalbond van Zimbabwe te leiden totdat er een nieuw bestuur is gekozen.

Startbewijzen voor marathon Amsterdam in recordtempo vergeven

14.44 uur: Ruim drie maanden voor de start van de 47e editie van de TCS Amsterdam Marathon zijn alle 45.000 startbewijzen vergeven. Nooit eerder werd de deelnemerslimiet voor de najaarsmarathon van sportorganisatie Le Champion zo snel bereikt.

Op zondag 15 oktober gaan 20.000 hardlopers van start voor de hele marathon, een recordaantal voor de koningsklasse van het evenement. De halve marathon trekt dit jaar opnieuw 20.000 deelnemers en 5000 deelnemers gaan de 8 kilometer lopen. Met meer dan 130 verschillende nationaliteiten aan de start is de marathon van Amsterdam volgens de organisatie het meest internationale sportevenement van Nederland.

Le Champion maakt binnenkort de eerste namen van het professionele deelnemersveld bekend. Het parcoursrecord van 2.03.39 stamt uit 2021 en staat op naam van de Ethiopiër Tamirat Tola.