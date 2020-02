Mathieu van der Poel met overmacht wereldkampioen veldrijden

Het parcours in Zwitserland werd volop bekritiseerd. De startbaan van een luchthaven als uitvalsbasis voor een cross werd gezien als een verrassende keuze. Het parcours zou daarnaast te makkelijk zijn, zonder al te grote uitdagingen en weinig hoogteverschillen.

Ondanks de kritiek, stapten de renners gewoon op de fiets, zo ook titelfavoriet MvdP. De Nederlander ging vanaf het startsein direct vol op de pedalen staan. Van der Poel sloeg meteen een klein gat en alleen de Belg Toon Aerts kon het wiel voor even volgen. Op de eerste meting, na één ronde, had Van der Poel al een voorsprong van 12 tellen gepakt op nummer twee Aerts. Ook de Belg Eli Iserbyt, die als gevaarlijk outsider werd gezien, kon als nummer drie in de race het tempo van Van der Poel niet bijbenen.

De twee Belgen, onder meer vergezeld door hun landgenoot Michael Vanthourenhout, hadden elkaar in de tweede ronde op gepaste afstand van de koploper gevonden. Ook al spanden zij hun krachten samen, Van der Poel liep per ronde steeds meer uit op de concurrentie.

Ondertussen, ver achter Van der Poel, was het niet een Belg die de tweede plaats in handen nam, maar een Brit. De kleine en pas 20-jarige Thomas Pidcock schakelde een tandje bij en liet de Belgen zijn hielen zien. Aerts was de eerste die de jacht op Pidcock opende.

In de laatste ronde werden de ogen weer gericht op Van der Poel. Met absolute overmacht declasseerde hij al zijn concurrenten en kroont zich na 2015 en 2019 voor de derde keer in zijn carrière als wereldkampioen veldrijden. Het podium werd aangevuld door Pidcock en Aerts.