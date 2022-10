Serena Williams beweert: ’Ik ben nog niet gestopt met tennis’

Premium Autosport

Mateschitz vond Verstappen in 2017 al ’één van de allergrootsten’

Dietrich Mateschitz was de man die het aandurfde Max Verstappen op 17-jarige leeftijd te laten debuteren in de Formule 1. In 2017 - voorafgaand aan de GP van Oostenrijk - sprak toenmalig Telesport-verslaggever Frank Woestenburg met de oprichter van Red Bull, onder andere over Max Verstappen. Lees he...