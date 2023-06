Jeroen Zoet degradeert met Spezia Calcio uit Serie A

Hellas Verona won het duel met 3-1. Cyril Ngonge, oud-speler van FC Groningen, had met twee doelpunten een belangrijk aandeel in het succes. De twee clubs waren dit seizoen met evenveel punten als achttiende geëindigd. In een beslissingswedstrijd moesten ze daarom uitmaken wie zou degraderen.

Ranieri

Coach Claudio Ranieri heeft de Italiaanse club Cagliari naar de serie A geleid. De nummer vijf van de serie B, de tweede divisie in Italië, was in het tweede duel van de finale van de play-offs om terugkeer naar het hoogste niveau met 1-0 te sterk voor Bari. De eerste wedstrijd was in 1-1 geëindigd. Pas in de 94e minuut maakte Leonardo Pavoletti de bevrijdende treffer.

Leicester City

De nu 71-jarige Ranieri stuntte al eerder door in het seizoen 2015-2016 met het Engelse Leicester City de landstitel te pakken. De ervaren coach ging in januari aan de slag bij Cagliari. De ploeg stond tot op de veertiende plaats, maar onder leiding van Ranieri vond de club de weg weer omhoog.