Zinedine Zidane woedend op arbitrage: ’Dit sloeg nergens op’

Een kwartier voor tijd dacht De Koninklijke een strafschop te krijgen na een overtreding op de doorgebroken Karim Benzema. De VAR dacht hier echter totaal anders over en adviseerde scheidsrechter Martínez Munuera de bal aan de andere kant op de stip te leggen na hands van Éder Militão. Dat voorafgaand aan die handsbal de arm van Diego Carlos ook in het spel betrokken was, beïnvloedde de beslissing niet. De penalty bleef staan en Ivan Rakitic schoot Sevilla vanaf elf meter op voorsprong. Diep in blessuretijd kwam Real weer langszij.

„Ik praat niet graag over arbitrale beslissingen, maar dit sloeg nergens op”, foeterde de Fransman na afloop op de persconferentie. „Ik begrijp hier helemaal niets van. Als het hands van Militão is, is het ook hands van Sevilla. De uitleg van de scheidsrechter heeft me niet overtuigd. Ik spreek nooit over de arbitrage, maar vandaag ben ik boos. Ik zie twee keer hands, maar alleen wij worden bestraft.”

„We kunnen er nu over praten, maar het zal toch niet duidelijk worden en dat irriteert me”, ging Zidane verder. „Vandaag zag ik een handsbal van Sevilla en een handsbal van Real Madrid en alleen wij worden bestraft. Dat is de realiteit.”

Zidane blijft ondanks het dure puntenverlies hoop op de Spaanse landstitel houden. „Maar er zijn nog drie wedstrijden te spelen, er is nog niets verloren.”

De ontknoping in de competitie nadert een kookpunt nu er nog maar een paar wedstrijden te spelen zijn. Na 35 speelrondes gaat Atlético Madrid aan kop. Real Madrid en het FC Barcelona van Ronald Koeman volgen op twee punten.