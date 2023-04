Robben maakt indruk in marathon R’dam: ’Komt heel dicht in buurt bij winnen voetbaltitel’

Robben had als doel om de wedstrijd over 42,195 kilometer binnen 3 uur te lopen.

De 39-jarige Groninger kreeg als voetballer de bijnaam ‘de man van glas’, omdat hij regelmatig geblesseerd was. Robben ging zich in 2021, nadat hij voor de tweede keer en nu definitief gestopt was met voetballen, richten op hardlopen.

Winnen mooie voetbaltitel

Samen met oud-schaatser Erben Wennemars liep hij vorig jaar in Rotterdam zijn eerste marathon. De voormalige aanvaller van FC Groningen, PSV, Chelsea, Real Madrid en Bayern München had toen 3 uur, 13 minuten en 40 seconden nodig.

Zondag liep hij een kwartier sneller. „Ik ben echt kapot, maar ik heb het gehaald”, zei Robben bij de NOS, nadat hij in gezelschap van oud-topatleet Bram Som over de finish was gekomen. Som fungeerde als ‘haas’ voor Robben. „Dit komt heel dicht in de buurt bij het winnen van een mooie voetbaltitel. Te gek, deze kan ik afvinken.”

